انتظام الدراسة بمختلف الكليات دون رصد مشكلات لليوم الرابع

انتظمت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بمختلف قطاعاتها في أعمال الدراسة للفصل الأول، وفقا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تحميل المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة، وجرى الانتهاء من إعلان جداول امتحانات التيرم، وتحميل المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، بجانب تأكيد ضرورة عمل برامج الأنشطة الطلابية المختلفة، والتسديد على ضرورة تسخير إمكانيات الجامعة للطلاب، منوها بأنه جرى تسكين طلاب المدن الجامعية بالكليات المختلفة دون أي مشكلات.

الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية بشأن موعد العام الدراسي الجاري، موضحا انتظام الدراسة اليوم بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، وأن المحاضرات في مواعيدها وفقا للجَداول الدراسية المعلنة من قبل مجالس الكليات.

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، وأن امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الأول في موعدها دون تأجيل أو تعطيل، وفقا للخريطة الزمنية والمواعيد المقررة في هذا الشأن.