موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر والقنوات الناقلة

يأتي موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، غدا الأربعاء، حيث تنطلق صافرة حكم اللقاء في السابعة صباحا، حيث تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث المباراة عبر شاشتها.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومشجعو النادي الأهلي على موعد مع مبارة الأهلي وإنبي بنصف نهائي كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تبث المبارة من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري وكأس مصر.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على النادي المصري البورسعيدي في دور الثمانية بهدفين لهدف.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وفي سياق آخر، تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد نجاحه في تخطي فريق سانت جورج الإثيوبي بسباعية في مجموع المباراتين.