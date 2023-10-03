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«العاملين بالصحافة» تشكر الرئيس السيسي على ترشحه للانتخابات: علينا استكمال الإنجازات

كتب:

شريف سليمان
12:00 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدّمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، ببرقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته لمطالب الملايين من المصريين وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة، أنّ الرئيس عبد الفتاح السّيسي يعمل منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية على تحقيق حلم بناء الدولة المصرية الحديثة حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة لصالح المواطن المصري.

وتابع البيان، أنّ الرئيس من المؤمنين بتطبيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، واتضح ذلك جليًا من خلال قراراته المتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات خلال الـ10 سنوات الماضية؛ والحزم الاجتماعية المختلفة لإصلاح هياكل الأجور، إضافة إلى اهتمامه الدائم بالعمالة الأقل دخلا؛ خاصة العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أنهم سيقدمون مجموعة منهم للعمل في حملة الرئيس الانتخابية من أجل الدعم والمساندة، وأنّهم سيحثون جميع زملائهم بالخروج يوم الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال المسيرة ورد الجميل.

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