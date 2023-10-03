بإيادٍ مصرية.. افتتاح أول مصنع أكسسوارات محمول في مصر

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، افتتاح مصنع «وادي السيليكون» وخط إنتاج العلامة التجارية infinix، داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا - مصر» بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

حضر الافتتاح اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، والذي يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية Smart Watch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يوميًا لخط الإنتاج الواحد بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه، بأيادي 65 عاملا مصريا مدربين على أحدث تقنيات التصنيع، مستهدفًا توفير أكثر من 150 فرصة عمل في مراحل إنتاجية مستقبلية.

افتتاح خط إنتاج العلامة التجارية infinix

من جانبه، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بافتتاح خط إنتاج العلامة التجارية infinix بمصنع وادي السيليكون، والذي يعد إنجازًا جديدًا للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي «تيدا – مصر» الذي بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد عن 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزًا للأسواق الإفريقية كما أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير في المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار.

ولفت إلى أن مصنع وادي السيليكون المقام على مساحة 1350 مترًا مربعًا، هو بداية لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال التي نشجع تواجدها بالمنطقة وتحديدًا التي تعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتمامًا كبيرًا من الهيئة لأنه قطاع صناعي واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

أول مصنع في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع إكسسوارات المحمول

بدوره، قال المهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، إنه يعد أول مصنع متخصصًا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للإرتداء wearables مثل الساعات الذكية والسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، وأضاف الخواجة، أنه تم تأسيس المصنع في المنطقة الإقتصادية بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية على المستوى العالمي وموقع متميز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون، أن المصنع يقوم بتصنيع كافة إكسسوارات شركة transsion holding الصينية العملاقة والتي تعد من اكبر أربع شركات على مستوى الصين وأكبر 6 شركات على مستوى العالم في تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها market share في قارة أفريقيا في مبيعات الهواتف المحمولة.

مصنع وادي السيليكون وشركة ترانشن

وتابع الخواجة: «تعد الشراكة القائمة بين مصنع وادي السيليكون وشركة ترانشن لتصنيع كافة إكسسوارات شركة ترانشن من الbrands التابعه لها والمعروفة عالميا وهي أنفينكس وأورايموا، وأيتل ناتجة عن تعاون كبير ومثمر بين الشركتين منذ عام 2017، وتهدف هذه الشراكة إلي جعل مصر مركزا رئيسيا لتصنيع جميع إكسسوارات انفينكس، وأورايموا، وأيتل لتوزيعها في دول أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك لتلبيه إحتياجات السوق المحلي».

وأشار الخواجة، إلى تواجد المنتجات المصنعة محليا بجودة إنتاج مماثلة للإنتاج في مصانع ترانشن بالخارج وكلها تحت إشراف الخبراء الصينين وبأيد مصرية 100%، موضحًا أن مصنع وادي السيليكون حائز على شهادات الجودة العالمية الأيزو 9001 و45001 ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة وذلك للوصول بالمنتج المصري إلي المستوى العالمي، موضحًا أن مصنع وادي السيليكون ينتج أيضا الإكسسوارات الخاصةً بشركة جي تايد الصينية وكذلك منتجات العلامة التجارية UniTronics الخاصة بشركة يوني جروب المالكة للمصنع.