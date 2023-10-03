الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية.. 4 فئات مستثناة

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حددت وزارة التربية والتعليم الفني، أبرز الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي 2023-2024.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على إعفاء من سداد المصرفات الدراسية من قبل الطلاب، وفق بيان وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية

وتختلف الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية وفق كل فئة من الفئات المعفاة، وهي كما يلي:

1- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى

- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

2- الأوراق المطلوبة لأبناء مستفيدي معاش تكافل وكرامة

- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية.

- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش.

- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

3- الأوراق المطلوبة من أبناء المطلقات والمعيلات

- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

- صور من أي أوراق تثبت إعالة الأم لأبنائها.

4 - الأوراق المطلوبة من أبناء العاملين بالتربية والتعليم

- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف بالوزارة.

- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.