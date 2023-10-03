إنجازات 10 سنوات.. تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم وتدريب الأئمة

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة لتدريب الأئمة والواعظات، كونهم عنصرًا رئيسيا في عملية تجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيمه ومظاهر صحته.

وأوضحت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ وزارة الأوقاف نفذت 220 برنامجًا تدريبيًا تأهيليًا ومتخصصًا لأكثر من 23 ألف إمام وواعظة وإداري في عام 2022.

تجديد الخطاب الديني

وفيما يخص جهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لنشر الفكر المُستنير، وتأكيد القيَم والأخلاقيات التي تدعو إليها الأديان السماوية، دأبت الهيئة على تجديد الخطاب الديني، والتركيز على نبذ الكراهية ومناهضة العنف بجميع أشكاله، عبر إطلاق حزمة برامج لتعزيز مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وبينها تبني مجموعة من القضايا المحورية في إطار تجديد الخطاب الديني، ونبذ الكراهية، جنبًا إلى جنب مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

واستمرارًا لتلك الجهود، جرى صياغة مشروع قانون لمواجهة خطاب الكراهية، وتبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان المشروع، لعرضه في دورته التشريعية لاعتماده في ذات الشأن.