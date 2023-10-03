وكيل «الشيوخ»: ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة يحافظ على مقدرات الوطن

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة يأتي للحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في عهده، استعادت فيها الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن كلمات الرئيس أمس ترجمت وجسدت سنوات من الجهد وعرق والمثابره منذ تولية المسؤولية في 2014 حماية للوطن والمواطن.

تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع

وأضاف «أبوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الجلسة العامة اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لنداءات ورغبة المصريين هو تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع حافظ على وطنه في أحلك الظروف، وعاد مرة أخرى ليتحمل مسؤولية وطن وشعب، لبناء دولة وطنية حديثة تلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ، بأن الضمانات التي أقرتها الدولة المصرية في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، تؤكد دعم مناخ الديمقراطية والحرية، وأننا أمام ماراثون انتخابي ديمقراطي نزيه.

فرصة تاريخية للمشاركة

وتقدم «أبوشقة» بالشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي لم يتاخر عن نداء الوطن، وكان على العهد دائماً، وكما تحمل المسؤولية الوطنية في 2014 عاد ليلبي نداء الوطن في الحفاظ على مقدرات الوطن في 2024، وتحقيق حلم المصريين في دولة عصرية حديثة.

وأكد «أبوشقة»، أن المصريين أمامهم فرصة تاريخية للخروج والمشاركة في ماراثون انتخابات الرئاسة ليعبروا عن إرادتهم بكل حرية واختيار رئيسهم، ليؤكدوا عظمة المصريين وريادتهم.