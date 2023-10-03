إنجازات 10 سنوات.. تراجع نسبة الفقر وزيادة الدعم والمنح الاجتماعية بنسبة 131.7%

عملت الدولة المصرية على تضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية، والتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، كما تبنّت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ووضع حوافز وآليات للنهوض بالفئات الضعيفة ودمجهم في عملية التنمية.

وترصد السطور التالية، مسيرة 10 سنوات من التنمية في مختلف المجالات، دونها كتاب «حكاية وطن» الصادر عن مجلس الوزراء، وتحديدا في مجال الحماية الاجتماعية، كما يلي.

تراجع نسبة الفقر في مصر للمرة الأولى منذ 1999-2000

- 131.7% نسبة زيادة اجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية «529.7 مليار جنيه عام 2023-2024، مقارنة بـ228.6 مليار جنيه عام 2013-2014».

- 259.7% نسبة زيادة تكلفة دعم السلع التموينية «127.7 مليار جنيه عام 2023-2024 مقارنة بـ35.5 مليار جنيه عام 2013-2014».

- 1.7% نقطة مئوية انخفاض انخفاض الفقر المدقع فى اجمال الجمهورية «4.5% عام 2019-2020، و6.2% عام 2017-2018».

- 16.7% نسبة تراجع الفقر عام 1999-2000.

- 19.6% نسبة تراجع الفقر عام 2004-2005.

- 21.6% نسبة تراجع الفقر عام 2008-2009.

- 25.2% نسبة تراجع الفقر عام 2010-2011.

- 26.3% نسبة تراجع الفقر عام 2012-2013.

- 27.8% نسبة تراجع الفقر عام 2014-2015.

- 32.5% نسبة تراجع الفقر عام 2017-2018.

- 29.7% نسبة تراجع الفقر عام 2019-2020.

محور الحماية الاجتماعية

-212.9% نسبة زيادة المبالغ المنصرفة لبرنامج تكافل وكرامة «6.2 مليار جنيه عام 2016-2017، و19.4 مليار جنيه عام 2021-2022».

- 205.9% نسبة زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة «5,2 مليون أسرة عام 2022 مقارنة بـ1.7 مليون أسرة عام 2014».

- 27.6% نسبة زيادة المستفيدين من المعاشات «11 مليون مستفيد عام 2022-2023 مقارنة بـ8.7 مليون مستفيد عام 2013-2014».

- 293.1% نسبة زيادة قيمة المعاشات «340 مليار جنيه عام 2022-2023 مقارنة بـ86.5 مليار جنيه عام 2013-2014».

- 177.4 مليار جنيه تكلفة برامج ونشاطات ومشروعات.

الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

- 24.763 ألف وحدة سكنية تم تأثيثها وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق عشوائية أو غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 760.1 مليون جنيه.

- 11.5 ألف وحدة سكنية مستهدف تأثيثها وتجهيزها بتكلفة تقديرية 984.3 مليون جنيه.

- تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا بإجمالي تكلفة 106.616 مليار جنيه.

- 3 ملايين مستفيد تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لهم بإجمالي تكلفة 56.66 مليار جنيه.

- 186525 أسرة إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات في المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة لتنمية الريف المصري بإجمالي مليون مواطن تقريبا.

- بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614 ألفا و673 مستفيدا بإجمالي رأس مال 3.2 مليار جنيه.

التأمينات والمعاشات

- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1-1-2014 ليصبح 1700 جنيه في 1-1-2023.

- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيه ليصبح 10 آلاف و900 جنيه عن ذات الفترة.

- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوي من 86.5 مليار جنيه في 30-6-2014 ليصبح 340 مليار جنيه في 30-6-2023.

- زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن إلى نحو 11 مليون مواطن.

- نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1-7-2014 لتصبح 15% في 1-4-2023، وبلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

- 4.73 ألف مستفيد من خلال 168 دار مسنين و39 ألف مستفيد من خلال 190 ناديا للمسنين.

- إعفاء المسنين فوق 70 عاما من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100% كما تم إعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة.

- 27.624 يتيم يتم تقديم الدعم النقدي لهم من برنامج تكافل وكرامة بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو ممتدة أو كافلة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

- 1.214 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 8.2 مليار جنيه سنويا.

- 1.9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد من 795 كيانا تأهيليا.

- 1.17 مليون بطاقة خدمات متكاملة تم إصدارها من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية 3.4 مليون جنيه.

- دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة بإجمالي 22 مليون جنيه.

- 5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاءهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية.

تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى

- 24 ألفا و743 بلاغا واستغاثة تم التعامل معهم، تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى.

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

- 21 مليون فرد استفادوا من دعم المتضرين خلال جائحة كورونا بإجمالي 5.4 مليار جنيه.

- 228.7 ألف أسرة تم تعويضهم عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 942.2 مليون جنيه.

- 200 ألف جنيه قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية، بعدما كانت 10 آلاف جنيه.

- ساهمت وزارة التضامن وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والأفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى نحو 290 مليون جنيه مصري.