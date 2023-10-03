«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيجري صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

مرتبات شهر أكتوبر

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيجري صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر الجاري.

أضاف في بيان، أن المتأخرات يجري صرفها أيام 8، 9، و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من23 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، و12 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب «بسيوني» بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.