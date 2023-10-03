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مدبولي: اخترنا مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية بمعايير ودراسة

كتب:

مريم جاد
05:27 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الخبراء درسوا وحددوا معايير اختيار مقر الحكومة الجديد، وكان الأساس الذي يسعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو كيفية تطوير مصر، فكانت لديه دراسات تخطيط مصر، ومنها مخططات العاصمة الإدارية.

فكرة العاصمة منذ 2015 والتنفيذ منذ 2016

وأضاف مدبولي، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر شاشة قنوات «إكسترا نيوز»، أنّه بعد القيام باجتماعات مع الرئيس وقع الاختيار على الموقع الحالي لأنه الأفضل، مشيرا إلى أنّه عندما أطلق الرئيس السيسي الفكرة لبناء العاصمة منذ 2015 وتم التنفيذ منذ عام 2016، قامت عدة ول بتنفيذ عواصم جديد منها ماليزيا، والصين، وإندونيسيا وبعض الدول العربية مثل الأردن وغيرها من الدول.

نقل المستوى الاستراتيجي للعاصمة

وتابع رئيس الوزراء بأنّ أهم ما يكون خلال الفترة الحالية هو التواصل مع المواطن وتلك فكرة العاصمة الإدارية الجديدة، فسيتم نقل المستوى الاستراتيجي لإدارة الدولة وتظل منافذ تقديم الخدمات للمواطن موجودة في القاهرة وكل المحافظات، وتعتبر العاصمة الإدارية هي البعد التخطيطي والاستراتيجي لتنمية الدولة.

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