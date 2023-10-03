اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا: نؤيد الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة

أعلن مصطفى رجب مدير العائلات المصرية في لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، من أجل استكمال البناء والتنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وقال مصطفى رجب، في فيديو عبر حسابه على «فيس بوك»: «أعلن عن كامل سعدتي بترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية لفترة ثالثة، مبروك لمصر وشعب مصر، إن شاء الله التنمية هتتم، والبناء هيتم، مصر هتعمر، كل حاجة حلوة بتتمنوها هتحصل، بالصبر والمصابرة والعمل والجهاد، دلوقتي جه الدور علينا إننا نبعت أقوى رسالة للعالم كله، مصر تؤيد انتخاب هذا الراجل وإنه يستمر ونكمل العمل اللي إحنا في نصه تقريبًا».

واستكمل حديثه: «رسالتنا لازم توصل للعالم كله، إن شاء الله وبإذن الله ملايين الشعب تطلع تملى ملايين استمارات التأييد، وبعدين تنتخب، بنوجه رسالة وبنقول إن السيسي هو أملنا الوحيد إن مصر تتقدم».

وعلق مدير العائلات المصرية في لندن على الفيديو: «سعيد جدا بخبر تقدم الرئيس للتقدم للترشح لفترة ثانية ولابد أن نكون على مستوى المسؤولية باجتهادنا عمليا من أجل الوطن والبعد عن المغالاة ، لقد استجاب الرئيس إلى ندائكم فلا بد أن نرد الجميل عمليا».