إحالة 255 من العاملين بوحدات صحية ومنشآت حكومية للتحقيق بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق، من بينهم مسؤولي وحدات خدمية، وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية في أثناء حملات المرور.

وأشارت المحافظة في بيان لها، أن الحملات جاءت في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

وأوضحت المحافظة أنه جرى تنظيم حملات المرور بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأكدت المحافظة في بيانها إحالة العاملين للتحقيق على النحو التالي:

- 236 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقرى ميت عاصم، وميت الخولي، ومستشفى منية النصر المركزي بمركز ومدينة منية النصر، وقرى تل عميرة وبسنديلة، وأحمدية أبو الفتوح بمركز بلقاس، ومستشفى طلخا المركزي ووحدة رعاية الأمومة بالعقبين ومستشفى المطرية المركزي.

- 9 من العاملين بمراكز الشباب منهم مسؤولي مراكز شباب حلاوة، وكفر الغنامة ببلقاس، ومركز شباب دميرة بطلخا، والوحدة الصحية بكفر دميرة الجديد بطلخا، وجدت جميعها مغلقة، وأيضًا عاملين بمركز شباب المنيل، ومركز شباب كفر دميرة الجديد، متغيبين ومنصرفين دون اذن رسمي.

- 10 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الإدارة البيطرية بمنية النصر والإدارة البيطرية بالمطرية.