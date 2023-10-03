الذهب يتراجع 30 جنيها خلال 48 ساعة.. ما سعر عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا، خلال 48 ساعة، بقيمة سوقية بلغت 30 جنيهًا للجرام في محلات الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة على الأسعار وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء3-10-2023نحو 2145 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الأول 2175 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء3-10-2023 وفقًا لأسعار شعبة الذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2145 جنيها مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية اليوم كانت 2150 جنيهًا أي أن قيمة التراجع اليوم بلغت 5 جنيهات بينما بلغت قيمة التراجع بالأمس 25 جنيهًا لتصل قيمة التراجع خلال 48 ساعة 30 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2451 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 1838 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن، في محلات الصاغة 1434 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12، فوصل إلى 1227 جنيها.

- يبلغ سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ألفا و160 جنيها.

- ويسجل سعر الأونصة 76 ألفا و311 جنيهًا.