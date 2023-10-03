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الذهب يتراجع عالميا للجلسة السابعة على التوالي

كتب:

وليد عبد السلام
05:03 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الذهب

الذهب

شهدت التداولات على الذهب العالمي اليوم، عمليات بيع؛ ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، إذ أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مع صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وفقًا لـ«رويترز».

أسعار الذهب تتراجع

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1819.50 دولار للأوقية، متراجعا للجلسة السابعة على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس الماضي، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1835.60 دولار.

الدولار وعوائد سندات الخزانة 

وارتفع الدولار إلى ذروة جديدة في 10 أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها في 16 عاما بعد بيانات يوم الاثنين التي أظهرت أن التصنيع الأمريكي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وارتفاع عائدات السندات على السبائك التي يجرى تسعيرها بالدولار ولا تحمل أي فائدة.

أسعار الفائدة الأمريكية

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 45% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام، لكنها تتوقع أيضًا احتمال بنسبة 42% لبعض التيسير في السياسة النقدية خلال النصف الأول من 2024.

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