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تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. كم يبلغ عيار 21؟

كتب:

مريم حنفي
09:00 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة تراجعا ملحوظا يقدر بنحو جنيهين، وذلك بعد انخفاض الأسعار أمس الأثنين خلال التعاملات الصباحية بقيمة 17 جنيها، فيما هبطت مره أخري بقيمة تقدر بنحو 8 جنيهات، ليصبح إجمالي تراجع الذهب في مصر حتي الأن 27 جنيها بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2145 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة 2451 جنيها للشراء، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات إلي 1838 جنيها. 

 

 

أسعار الذهب في مصر 

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1434 جنيها للشراء بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1227 جنيها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 17160 جنيها، وعن سعر الأونصة الأن تبلغ 76311 جنيها للشراء. 

 

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