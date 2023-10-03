أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 24 يسجل 2451 جنيها

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات، بعد انخفاضها بقيمة جنيهين اثنين، كما تراجعت أمس، بنحو 25 جنيها، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2145 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2451 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 1838 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن، في محلات الصاغة 1434 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12، فوصل إلى 1227 جنيها.

- يبلغ سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17160 جنيها.

- ويسجل سعر الأونصة 76311 جنيها.