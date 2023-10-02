تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ختام التعاملات المسائية على الأسعار التي أُعلنت في منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في ظل أن الأسعار تراجعت اليوم في بداية التعاملات بقيمة 17 جنيها ثم انخفضت مره أخرى في منتصف التعاملات بقيمة 8 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2147 جينها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ الآن 2454 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1840 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بدون ضريبة إلى 1431 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فبلغ 1227 جنيها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في ختام التعاملات يبلغ 17176 جنيها والأونصة 76311 جنيها.