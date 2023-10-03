«الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله» ندوة بمسجد عمر بن الخطاب بالسويس

أقامت مديرة الأوقاف في محافظة السويس ندوة علمية بمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بمنطقة الصفا تحت عنوان «الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله»، في إطار نشر الثقافة الدينية والعلمية السليمة.

الانتماء الوطني والشهادة في سبيل الله لها أفضال عظيمة

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أن الندوة التي أقيمت في مسجد عمر بن الخطاب في محافظة السويس، بعنوان الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

شرح فضل الشهادة في سبيل الله

وشهدت الندوة التي حاضرها مشايخ الأوقاف، فرج شعبان أبو الفتوح، إبراهيم شوقي هارون، محمد عبدالواحد الشبراوي، الحديث عن فضل الشهادة في سبيل الله وفضل حب الوطن، خاصة ونحن نمر بذكرى نصر أكتوبر، حيث أشاروا إلى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الشهادة في مواطن، وآيات كثيرة من القرآن لما لها من فضل والذي ينالها ويرزق من الله رزقا كريما، ودلل المشايخ على ذلك من القرآن الكريم، وحث المحاضرون على ضرورة حب الوطن والانتماء، والتي تعد من صميم الدين وذكروا كيف يكون العبد قريبا من ربه بحب الوطن والانتماء إليه.