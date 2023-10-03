«من أرشيف الجبهة».. «الوثائقية» تستعرض رسائل عبد الناصر لقيادات الجيش خلال حرب الاستنزاف

عرضت قناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان «من أرشيف الجبهة»، والذى استعرض الجهود التي بذلتها القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، وما حققته من نجاحات ضد العدو الإسرائيلي في تلك الحرب.

كما استعرض الفيلم الوثائقى، شهادات قيادات عسكرية خلال حرب الاستنزاف، والتي أكدت أن القوات المسلحة حققت نجاحات ضخمة خلال حرب الاستنزاف.

كما استعرض الفيلم الوثائقى أيضا كيف تم تحديد الخطة الاستراتيجية والعسكرية لمصر خلال حرب الاستنزاف، ورسائل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقيادات الجيش خلال حرب الاستنزاف.

كما استعرض الفيلم الوثائقى أيضا رد فعل العدو الإسرائيلي على عمليات الجيش المصرى خلال حرب الاستنزاف.

وعرض الوثائقي «من أرشيف الجبهة»، المذاع على القناة الوثائقية، تصريحات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقيادات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.

وقال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنه يعمل على توحيد طاقات الدول العربية من أجل مواجهة إسرائيل، متابعا: «نعمل خلال خطتنا الاستراتيجية الأساسية على أننا قد نواجه إسرائيل وحدنا ولا نكون قد نجحنا في تجميع طاقات الدول العربية».

وتابع جمال عبد الناصر: «على قادة القوات المسلحة أن تعمل على أساس أن إسرائيل قد تستطيع في وقت من الأوقات أن تحشد كل قواتها أمامنا من أجل مواجهتنا في عملية يائسة».

كما استعرض الفيلم الوثائقي، اجتماع جمال عبد الناصر مع القيادات العسكرية في نوفمبر عام 1967 لتحديد استراتيجية مصر العسكرية في الفترة المقبلة.