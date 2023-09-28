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«القاهرة منشغلة في مشكلاتها».. «الوثائقية» تعرض تقريرا عن 30 سبتمبر 1973

كتب:

شريف سليمان
11:03 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
غضب في إسرائيل

غضب في إسرائيل

نشرت قناة «الوثائقية» تقريرا عن 30 سبتمبر 1973، في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، حيث وافق 30 سبتمبر 1973 رابع أيام شهر رمضان، قبل 6 أيام عن يوم الكرامة في السادس من أكتوبر عام 1973.

وجاء في التقرير: «تصدّر حادث اختطاف المهاجرين اليهود في النمسا، أخبار الصحف المصرية، وبعد اجتماع عاصف استمرّ طوال الليل قررت الحكومة النمساوية إغلاق مركز اليهود المهاجرين عقب عملية القطار الذي خطفه فدائيان فلسطينيين».

وتابع التقرير: «في إطار تهدئة الطلاب الجامعيين الذين اندلعت تظاهراتهم للضغط على السادات للتعجيل بالحرب، أعلنت الصحف المصرية أنّ السادات طلب من النائب العام سحب قضايا الطلاب من المحاكم وبدت القاهرة منشغلة في مشكلاتها الفنية».

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