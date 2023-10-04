سجَّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023، ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار الأمس بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو نحو 2145 جنيهًا للجرام في محال الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة على الأسعار وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023 وفقًا لأسعار شعبة الذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4-10-2023 وهو الأوسع انتشارًا نحو 2145 جنيها مقارنة بأسعار أمس في نهاية تعاملات الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وبلغت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023 عيار 24 داخل محلات الصاغة 2451 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023 عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 1838 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن، في محلات الصاغة 1434 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12، فوصل إلى 1227 جنيها.

- تبلغ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ألفا و160 جنيها.

- ويسجل سعر الأونصة 76 ألفا و311 جنيهًا.