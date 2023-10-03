أحمد حلمي باكيا: «أبويا مات وملحقتش أشبع منه»

كشف الفنان أحمد حلمي، عن كثير من أسراره الخاصة، خلال ظهوره في إحدى حلقات برنامج abtalk للإعلامي أنس بو خش، المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحمد حلمي: ملحقتش أشبع من أبويا

تحدث أحمد حلمي عن عائلته فقال: «أنا أبويا مات وملحقتش أشبع منه، أعيش معاه مرحلة الصحوبية أوي، لأنه هو مات وأنا كنت لسه في أوائل الجامعة، وعلشان أنا كنت في القاهرة، وهما فى بنها، فمكنتش بشوفهم كتير».

وتابع حلمي: «ملحقتش أحكيله ويحكيلي ونخرج، لأن هو كمان فيه فترة تعب، فدي كانت من اللحظات الصعبة أوي اللى تحس بالعجز، إنك مش عارف تعمل حاجة، دي من أكتر اللحظات الصعبة اللي ممكن الواحد يحس بيها في حياته، ومات وملحقش يشوف ولادي أوي، هي بنتى الكبيرة بس كان عندها تلت سنين بعديها توفى».

وعن الكلمة التى يحب أن يوجهها لوالده، قال: «كتبت له جميلة في الكتاب الوحيد اللى عملته، قولتله أبي هل تراني كما أراك دوما في منامي، أبويا كان عبارة عن شجرة ماتت بس كل جذورها جوايا، بيصعب عليا أوى لأنه تعب، هو صانع أمل فى حياتي من معاناته، وإن مفيش مستحيل، وإن وجود ربنا جوا الإنسان مهم أوي».

وكشف حلمي تفاصيل الحالة الصحية لوالده قائلا: إن والده لم يعش شبابه، لأنه عندما عاد من السعودية إلى مصر خسر فلوسه بالكامل، ولم يتأثر، بعدها خضع لعملية قلب مفتوح، تسبب له في «زغطة وسط الكلام»، فكان مع كل جملة يصاب بها، وظلت معه 12 عاما، وهو شيء مؤلم للغاية، ورغم ذلك لم يصاب بالعصبية أو النرفزة علينا إطلاقا.

وتابع حلمي حديثه عن والده وهو فى حالة من البكاء قائلا: «بعدها أصيب بالسرطان فملحقتوش، حتى الوقت اللي كنت فيه معاه، كان تعبان».