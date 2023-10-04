عاجل.. 8 زلازل في يوم واحد.. 3 دول تشهد هزات أرضية قوية

شهد أمس الثلاثاء 8 زلازل قوية ضربت 3 دول في منطقة واحدة بقارة آسيا، حيث شهدت الهند 4 زلازل وشهدت نيبال 3 زلازل وشهدت أفغانستان زلزالا آخر.

هذه الزلازل نرصدها لكم كما يلي:

زلازل قوية تضرب الهند

تعرضت الهند لـ3 هزات قوية أمس، حيث وقع أول زلزال الساعة 9.30 بالتوقيت العالمي، على بعد 10 كيلومترات من مدينة جايبور، وبلغت قوته الأولية بين 5 و5.6 درجة على مقياس ريختر، وفي نفس الوقت وقع زلزال على بعد 13 كيلومترا من دلهي، وبلغت قوته الأولية بين 4.9 و5.5 درجة على مقياس ريختر.

وبعدها بـ20 دقيقة وقع زلزال قوته الأولية بين 4.9 و5.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه بعد 9 كم من دلهي، وذلك حسبما أوضح موقع «سيسمو» المتخصص في أخبار الزلازل.

4 زلازل تضرب نيبال

وضربت 4 زلازل نيبال في ساعة واحدة، وأغلقت الزلازل طريقا سريعا رئيسيا في السهول الجنوبية، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا.

ووقع زلزال ثالث شدته 4.1 درجة بمقياس ريختر ضرب نيبال بعد فترة قصيرة من الزلزالين اللذين هزا الجانب الغربي من البلاد بعد ظهر أمس الثلاثاء ، وأن توابع هذه الزلازل لا تزال مستمرة في منطقة «باجهانج» مركز الزلزال الثالث، حسبما ذكر المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل حيث تصدعات شوهدت في العديد من المباني بمواقع مختلفة، وأن العديد من المنازل أيضاً تعرض للانهيار والأضرار.

وكان المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل رصد في وقت سابق زلزالين في نيبال وأن قوة أحدهما بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة الثاني 6.3 درجة.

زلزال في مدينة فيض أباد الأفغانية

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند، عن رصد زلزال على بعد 85 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيض آباد، التي تقع شمال شرق أفغانستان بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.