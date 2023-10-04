أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.. سقوط أمطار على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المدن والمحافظات المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكّون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ظواهر جوية متوقعة اليوم

كما تتكون فرص سقوط أمطار خفيفية قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة في مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ووفق بيان الأرصاد بشأن الطقس والظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 31 22

أكتوبر 31 22

بنهـا 30 23

دمنهور 39 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 23

نخل 28 20

كاترين 28 18

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 17

سيوة 29 18

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 26

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 23

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 23

أبوسمبل 38 26