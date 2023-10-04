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إنجازات 10 سنوات.. وحدات تضامن اجتماعي بمحافظات الجمهورية في خدمة المواطن

كتب:

منة عبده
10:11 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
وحدات التضامن الاجتماعي

وحدات التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ هناك عددا من الخدمات والأنشطة التي تقدمها للمواطنين بمختلف الفئات، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تضم هذه الوحدات عددا كبيرا من المتطوعين الذين يعملون على تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين. 

وترصد السطور التالية، عدد وحدات التضامن الاجتماعي والمستفيدين منها، وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي

بالأرقام.. عدد وحدات التضامن الاجتماعي والمستفيدين منها

* يبلغ عدد وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة داخل الجامعات. 

* إجمالي المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي 52 ألف متطوع. 

* التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

- عدد الأنشطة 886.

- عدد المستفيدين 52 ألفا و948 مستفيدا.

* الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان

- عدد الأنشطة 685.

- عدد المستفيدين 75 ألفا و859 مستفيدا.

* بناء المعارف والخبرات

- عدد الأنشطة 466.

- عدد المستفيدين 34 ألفا و428 مستفيدا.

* مبادرة الطالب المنتج

- عدد الأنشطة 241.

- عدد المستفيدين 34 ألفا و60 مستفيدا.

* تنظيم معارض 

- عدد الأنشطة 19.

- عدد المستفيدين 21 ألفا و438 مستفيدا.

* إجمالي دعم المصروفات الدراسية 54 مليون جنيه لنحو 250 ألف مستفيد.

* عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية 2285 مستفيدا.

* عدد المستفيدين من خدمات ذوي الإعاقة 30 ألفا و50 مستفيد. 

يذكر أنّ وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة، داخل 29 جامعة على مستوى الجمهورية، منها«القاهرة، دمنهور، بني سويف، السادات، الأزهر فرع القاهرة، عين شمس، مرسى مطروح، بورسعيد، المنصورة، أسوان، الأزهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، سوهاج، الأزهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس، المنيا، الوادي الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادي، الإسكندرية، العريش، 6 أكتوبر». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.