إنجازات 10 سنوات.. طفرة تاريخية في إيرادات قناة السويس

شهدت قناة السويس طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، بداية من تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ومشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة، وتطوير المنطقة الاقتصادية بمشروعات بلغت تكلفتها 93,2 مليار جنيه، ووصلت حجم الاستثمارات داخل المنطقة لنحو 18 مليار جنيه، وأكثر من 250 شركة أُنشئت في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، وعلى أساسها جرى توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة.

تطوير ميناء قناة السويس

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يلخص إنجارات السنوات الـ10 الماضية، أنّه جرى تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بتكلفة 33,6 مليار جنيه، وتطوير أعمال مشروعات ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية بتكلفة 57 مليار جنيه، أما عن المنطقة الصناعية بقناة السويس فجرى تطوير ميناء الأدبية وتنفيذ مشروع تعلية الأسوار الجمركية ورفع كفاءة المنظومة الكترونية بتكلفة 9,5 مليار جنيه، ومشروع رفع كفاءة وتطوير وتحديث الميناء البحري بتكلفة 250 مليون جنيه، وتطوير ميناء العريش بتنفيذ مشروعين بتكلفة 3.78 مليار جنيه.

مشروعات القنطرة الصناعية وشرق الإسماعيلية

وإضافة إلى تطوير وتنفيذ 7 مشروعات بالقنطرة الصناعية غرب من أبرزها محطة صرف صحي وموزع كهرباء بطاقة 25 ميجاوات وشبكة داخلية، بتكلفة وصلت إلى 1,21 مليار جنيه، جار تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 400 مليون جنيه، أبرزها توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة المرفقة، إضافة إلى تنفيذ 6 مشروعات بالمنطقة الصناعية شرق اسماعيلية بتكلفة 109 ملايين جنيه.