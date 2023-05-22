لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على موازنة هيئة التأمين الاجتماعي

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بضرورة تطوير وتحديث مقرات ومكاتب التأمينات الاجتماعية في المحافظات سواء في المباني أو الأجهزة والمعدات؛ لتحسين الخدمة والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك على خلفية موافقة اللجنة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقا للموازنة، بلغت القيمة المقدرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2023/2024، 576.103.618.000، وبلغت مخصصات الباب الأول الأجور 3 مليارات و990 مليون جنيه، والمقدر لبند المصروفات 393 مليارا و450 مليون جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية 3 مليارات و296 مليون جنيه.