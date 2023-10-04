قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 10 ساعات غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدًا الخميس 5 أكتوبر، لمدة 10ساعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، بسبب القيام ببعض الأعمال.

قطع المياه بالدقهلية غدا

وأشارت الشركة إلى أنه يجري قطع المياه لمدة 10 ساعات غدا، في عدة مناطق بمحافظة الدقهلية، وهي بعض قرى مركز ومدينة منية النصر والبجلات وميت تمامة ومنية النصر وكفر تقى دمياط.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه بمحافظة الدقهلية غدا الخميس لمدة 10 ساعات بسبب قيامها، بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين المغذي لمنية النصر.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه

وأكدت الشركة على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.