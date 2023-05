5 أحداث تهم المواطنين اليوم.. بينها بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي بالرواتب

تشهد أجندة اليوم أحداثا مهمة لشرائح كبيرة من المصريين تتنوع ما بين الاستعداد لصرف الرواتب وبدء الامتحانات فضلا عن أحداث ثقافية وأخرى متعلقة بحالة الطق، وتنشر «الوطن»، لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث المنتظرة خلال الساعات المقبلة في مصر خلال السطور التالية.

تغذية ماكينات الصراف الآلي استعدادًا لصرف الرواتب

تبدأ البنوك المصرية اليوم في تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية تمهيدًا لصرف رواتب الموظفين بدأ من الغد وفقًا لبيان أعلنته وزارة المالية، أكدت خلاله بدء صرف رواتب موظفي الدولة غدًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي وعلى مدار 5 أيام.

طقس حار اليوم

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بداية امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وتبدأ مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2002-2023 في 338 لجنة امتحانية بـ 3 قطاعات، بإجمالي 63 ألف و307 طلاب وطالبات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 مايو 2023م، وتنتهي يوم 22 مايو الجاري.

بدء انتخابات جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

وتعقد اليوم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، جمعيتها العمومية العادية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد حال اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، ودعت الجمعية أعضائها بضرورة حضور الجمعية العمومية لعرض الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتبرئة الذمة المالية لمجلس الإدارة السابق قبل انتخاب مجلس إدارة جديد.

أحداث ثقافية: عروض فنية وندوات

ويستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة منار حسني، اليوم، أنشطته بعرض فيلم «الأستاذ والمجنون» (The Professor and the madman) إخراج فارهاد صافينيا وتأليف وسيناريو فارهاد صافينيا وتودكومارنيسكي وبطولة ميل جيبسون وشون بن وناتالي دورمر ويصنف الفيلم كأحد أفلام السيرة الذاتية إنتاج 2019، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي السينما.

ويعقب العرض ندوة يديرها الكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يتحدث فيها عن روائع السينما العالمية، وسوف يتم إهداء أعمال الروائي والكاتب الدكتور علاء عبدالله سليمان إلى مكتبة مركز الثقافة السينمائية.