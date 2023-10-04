خريطة قطع المياه لمدة 6 ساعات في بني سويف غدا.. اعرف المواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وضعفها عن قرى النويرة، وعزبتي إسلام وفيصل بمركز إهناسيا، للقيام بأعمال صيانة بغرفة محابس بمدخل قرية إهناسيا الخضراء

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قطع المياه عن قرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وضعفها عن قرى النويرة وعزبتي إسلام وفيصل بمركز إهناسيا.

مواعيد قطع المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه بداية من الساعة 8 صباح غدا الخميس 5 أكتوبر، حتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، للقيام بأعمال صيانة بغرفة محابس بمدخل قرية إهناسيا الخضراء.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات الانقطاع

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.