اهالي بورسعيد يدعمون الرئيس السيسي في احتفالية اليوبيل الذهبي لأكتوبر

هتف أهالي بورسعيد علي أنغام أغنية «بشرة خير»: «البورسعيدية البواسل بيحبوك يا سيسي»، ورفعوا فلاشات الهواتف المحمولة والأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وذلك خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة بحديقة المنتزة، ودعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

مسيرات حاشدة في شوارع بورسعيد

وعلى جانب آخر، انطلقت عدة مسيرات حاشدة من جامعة بورسعيد وجمهور النادي المصري وسكان حي العرب وعمال المصانع ببورسعيد، لتأييد الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى وصلت إلى حديقة المنتزة.

وتعالت الزغاريد من النساء والهتافات من الجميع: «بورسعيد بتقولك بنحبك يا سيسي وتؤيديك».

كما انطلقت مسيرة لأهالي بورسعيد، من أمام مسجد السلام مرورًا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

وشارك في الاحتفالية، مختلف فئات أهالي بورسعيد، ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم مستمرين مع الرئيس السيسي لتصل مصر إلى مصاف دول العالم، ويستكمل مع أهلها المشروعات العملاقة التي لم نكن نحلم بها وحققها للمصريين.