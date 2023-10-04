هل يصل سقوط الأمطار إلى القاهرة غدا؟.. «الأرصاد» تجيب

منذ بداية الأسبوع الحالي، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية، لتسود الأجواء الخريفية كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس.

يتوقع خبراء «الأرصاد» أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.