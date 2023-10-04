«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم على محافظات الجمهورية، حيث يسود الاستقرار الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرًة الى أنّه ما زال هناك تأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، وتكون معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها.

وأوضحت أنّ درجة الحرارة العظمى القاهرة الكبرى يُتوقع أن تكون 30 مئوية، وبالتالي تكون الأجواء خلال فترات النهار خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

أما في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال فترات النهار، وتحديدا خلال فترات الظهيرة.

درجات الحرارة

وأشارت إلى أنّه فور غياب أشعة الشمس يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم محافظات الجمهورية، ويتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار، وتتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.