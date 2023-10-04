«الأرصاد» تكشف تفاصيل أمطار الغد.. ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل أمطار الغد بالتزامن مع موجة طقس مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أمطار الغد

واوضحت الأرصاد أنّ أمطار الغد ستتساقط على مناطق من السواحل الشمالية الغربيية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

توقعات أمطار الغد

وأضاف الخبراء أنّ أمطار الغد ستصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري على فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس

وذكرت أنّ حالة الطقس خلال ساعات الليل ستكون لطيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.