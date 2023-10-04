هل تستمر أشعة الشمس في عدم الظهور بالسماء صباحا؟.. «الأرصاد» توضح

غيوم وسحب كثيفة ظهرت بالسماء، ويلاحظها المواطنون عند التواجد في الشارع مع بداية العام الدراسي الجديد مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما فسرت سببه هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

سر استمرار الغيوم والسحب

وفسرت «الأرصاد» ظهور الغيوم في الصباح واختفاء أشعة الشمس بوجود غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

أما عن الأجواء الخريفية التي تعيشها محافظات الجمهورية حاليا، فبحسب بيان الأرصاد، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

ويعد «الخريف» فصلا انتقاليا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار خلال تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق السواحل الشمالية.

ظواهر جوية في الفترة الحالية

ووفقا للحالة الجوية الحالية هناك ظواهر جوية تقع خلال اليوم، إذ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وبخلاف السحب، هناك شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتعد أشهر سمات فصل الخريف، أنه عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تكون الفرصة مهيأة بالكامل لتشكل السحب والعواصف الرعدية التي تنتج عنها أحيانًا زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال سيناء.