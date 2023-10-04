اللمسات النهائية لفيلم «ع الماشي» قبل انطلاق تصويره

يتعاون علي ربيع وكريم عفيفي، في تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم «ع الماشي»، وهي من الأسماء المبدئية للعمل حتى الاستقرار على النهائي، والاتفاق على باقي الممثلين المشاركين بالفيلم.

ويعقد صناع فيلم «ع الماشي»، جلسات تحضيرية للاتفاق على الصورة النهائية، والنجوم المشاركين بخلاف علي ربيع وكريم عفيفي، واختيار أماكن التصوير، ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق التصوير.

«ع الماشي» يجمع علي ربيع وكريم عفيفي

ولم يكشف صناع العمل عن موعد بدء تصوير الفيلم، والموعد المرتقب لطرحه بدور العرض السينمائي، ومن المقرر أن تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج يوسف الطاهر، وإخراج محمد الخبيري.

أبناء مسرح مصر

وتعاون علي ربيع وكريم عفيفي، باعتبارهما من أبناء مسرح مصر، في أكثر من عمل فني منها فيلم خير وبركة وزومبي، ومسلسل سك على إخواتك، فكرة بمليون جنيه، عمرو ودياب.