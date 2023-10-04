الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى

وتوقعت هيئة الأرصادأن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 7 أكتوبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.