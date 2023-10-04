توكيلات المصريين في الخارج للمرشحين المحتملين.. ضوابط يجب معرفتها

ساعات وينطلق أول الأيام المخصصة من الهئية الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024.

وتعتبر عملية جمع التوكيلات من المواطنين لكل مرشح، واحدة من بين طريقين لتحقيق أحد شروط التقدم، بينما يكون الطريق الثاني من خلال 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وهو ما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي نصت على أنه: «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».

توكيلات المصريين في الخارج

ويعتبر المصريون في الخارج، من بين المواطنين الذين يحق لهم عمل توكيلات تأييد للمرشحين المحتملين للرئاسة، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط لهذه التوكيلات، وهي:

- يجب أن يحضر المواطن المصري بشخصه إلى السفارة أو القنصلية المصرية الموجودة في البلد المقيم فيها، ويطلب التوكيل المعد لهذا الغرض.

- يجب أن يكون معه جواز السفر الخاص به، حيث يتحقق منه موظف السفارة، والذي لا يعتد بغيره من المستندات.

- يقوم المواطن بالتوقيع على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- يكون نموذج التأييد محررا من نسختين على أن يوقع عليهما المواطن، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى السفارة أو القنصلية.

- يتم احتساب التوكيل للمحافظة التي ينتمي إليها المواطن في مصر، من بين عدد التوكيلات المخصصة لكل محافظة.

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت أعلنت يوم 25 سبتمبر الماضي، من خلال مؤتمر رسمي، عن الجدول الزمني المخصص للانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت كذلك القواعد والضوابط المنظمة لهذه العملية، وحددت الفترة من 5 أكتوبر، وحتى 14 من الشهر نفسه، لتلقي طلبات الترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024.