مرصد أوروبي: سبتمبر 2023 كان الشهر أكثر حرا في العالم

أعلن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، اليوم، أنّ سبتمبر الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم، حيث تخطى الرقم القياسي السابق المسجل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وذكر «كوبرنيكوس»، أنّ متوسط حرارة الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي حالة شاذة غير مسبوقة، حيث تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة 1850-1900، أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

وأعلن المرصد في تقريره الشهري، أنّ معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجة مئوية عما كان عليه قبل الثورة الصناعية.

كوبرنيكوس: سبتمبر الماضي كان شهرا متطرفا

وأوضح المرصد أنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرا على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مضيفا أنّ هذا المعدل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عما كان سائدا في الفترة الممتدّة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

واختتم «كوبرنيكوس» في تقريره، أنّ سبتمبر الماضي كان «شهرا متطرفا» قرب العام 2023 أكثر لأن يصبح «العام الأكثر حرا».