تخفيضات 20% في أسعار 22 سلعة قريبا.. والغرفة التجارية بالإسكندرية توضحها

قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنه تنفيذا لأعمال مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية يجرى خلال الفترة الحالية مراجعة البيانات وتكاليف الإنتاج والشحن وهوامش الربح، للوصول إلى تخفيض 20% لنحو 22 سلعة أساسية.

نسبة التخفيض المتوقعة

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عمل دؤوب من قبل الحكومة والتجار والمصنعين لمراجعة تكاليف الإنتاج والتصنيع والتداول والنقل، ويجرى عرض النتيجة في اجتماع موسع مع الحكومة خلال الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الانطلاق في تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار.

قائمة السلع المخفضة

وأشار إلى أن المبادرة تشمل 22 سلعة أساسية بنسبة تخفيض تصل إلى 20%، وهي: «الأرز المعبأ- الفول- الدقيق- الزيت بأنواعه- السكر- المكرونة- العدس- البيض- الشاي- واللحوم المجمدة- ومنتجات الألبان بأنواعها».

كيف تنفذ المبادرة؟

وأكد أنه يجرى حاليا بحث ودارسة إمكانية تخفيض أسعار من خلال عدة عوامل، أبرزها الآتي:

- تخفيض الغرامات الملاحية والتي تصل إلى 7%.

- تخفيض التكاليف البنكية والتي تمثل 7%.

- تخفيض المصاريف الإدارية والتي تمثل 10% من تكاليف المنتج.

- تخفيض جزء بسيط من هامش الأرباح ما يساهم في تقديم سلعة مخفضة في حدود الـ20%.