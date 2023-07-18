«الإسكان»: توقيع عقد اتفاق لتسوية نزاع على قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة

وقّع أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشيخ حسن العناني، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، عقد اتفاق تسوية لنزاع على قطعة أرض صناعية بمنطقة شرق القناة الملاحية، بمساحة 811 ألف م2، ضمن القطعة رقم (1 / أ)، بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولي قطاعي التخطيط والمشروعات، والتنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.

تسوية النزاع مع الشركة

وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن تسوية النزاع بين الهيئة وشركة الرحاب السعودية المصرية، والذي استمر لعدة سنوات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بحل المشاكل مع المستثمرين، تماشياً مع توجه الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وخاصة لأشقائنا في الدول العربية.

من جانبه، تقدم الشيخ حسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، بالشكر للدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهود المبذولة لتسوية النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، مشيداً بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة في إنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها.

نهضة عمرانية في عهد الرئيس السيسي

وعرض الدكتور وليد عباس، على رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، الفرص الاستثمارية المتاحة، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ المناسب للإستثمار ، وتسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.