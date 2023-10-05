وظائف أمن برواتب مجزية.. بعضها يتخطي 11 ألف جنيه شهريا

الحصول على وظائف أمن براتب مغري، أمر يطمح له بعض العاملين في هذا القطاع الأمني المعني بالحراسة، وهو ما يوفره موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال توافر أكثر من 260 وظيفة.

وفي التقرير التالي «الوطن»، نستعرض تفاصيل وظائف أمن براتب المطلوبة، والتي تتطلب عددًا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

فرد أمن 12 ساعة

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الشيخ زايد- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 200.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 21- 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3950 - 4000 جنيه مصري.

فرد أمن 8 ساعات

مقر العمل: القاهرة الجديدة- الرحاب- التجمع الاول- التجمع الخامس- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 50 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 3100 جنيه مصري.

مشرف أمن عام

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 8000 جنيه مصري.

موظف أمن

مقر العمل: الجناين- السويس- العين السخنة- عتاقة- السويس.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري.

مشرف أمن

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية .

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 40- 55 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500 - 4500 جنيه مصري.

فرد أمن إدارى

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان- ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه مصري.

فرد أمن

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3400- 3800 جنيه مصري.

أمن إداري

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 21.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 49 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2750 جنيه مصري.

مدير أمن

مقر العمل: العاشر من رمضان- الشرقية.

مستوي الخبرة: مدير مشرف .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط- خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 37 - 50 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة وهي إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 9500 - 11500 جنيه مصري.