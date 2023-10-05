موعد فتح باب تحويل الحجز في سكن كل المصريين.. والمدن المتاحة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب تحويل الحجز للشقق المتوافرة في مشروعات سكن كل المصريين بعدد من المدن، شرط ألا يكون المتقدم خصص له وحدة سكنية بالإعلان المتقدم عليه، أو لم يقوم بالتحويل من قبل، أو لم يقوم بسحب جدية الحجز.

موعد بدء تحويل الحجز بمشروعات سكن كل المصريين

وقالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، إنّ موعد فتح باب تحويل الحجز للشقق بإعلانات سكن كل المصريين، يبدأ الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر حتى 24 من الشهر ذاته.

المدن المتاح بها تحويل الحجز ضمن سكن كل المصريين

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ التحويل يكون في نفس المحافظة، والمدن المتوفر بها تحويل الحجز للمشروعات السكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين، هي أكتوبر، ويمكن التحويل من حدائق أكتوبر إلى غرب المطار أكتوبر الجديدة، أو لحدائق أكتوبر، إضافة إلى مدينة بني سويف، ومتاح بها تحويل الحجز من مركز بني سويف أمام جامعة النهضة، إلى مركز بني سليمان خلف الشونة، وللمواطنين في المنوفية بأشمون وقويسنا، يمكنهم التحويل إلى السادات، بخلاف المتقدمين في محافظة الغربية، يمكنهم التحويل إلى محافظة آخرى ففي سمنود وبسيون يجوز لهم التحويل إلى المنوفية.