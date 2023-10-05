القنصل الفرنسي يستقبل ضيوف الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

استقبل القنصل الفرنسي، محمد نهاد، عددا من الضيوف المشاركين في الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

عقد اللقاء على هامش مهرجان الإسكندرية ترحيبا بكل من المنتج الفرنسي جون لوي ليفي، وزوجته الفنانة كارولين سيلول بوجودهم بمصر، وحضر اللقاء كلاً من الفنانين إلهام شاهين، خالد زكي، شيرين، منال سلامة، والإعلامية سهير شلبي، وغادة شاهين والمخرج هاني لاشين وزوجته.

وأكد أنه لابد من العمل الدائم على دعم الثقافة العربية والأجنبية المشتركة، مؤكدا دور الثقافة والقوة الناعمة لدى جميع الشعوب.

واختتم مهرجان الإسكندرية فعالياته اليوم الخميس في تمام الثامنة مساء، بمسرح ليسية الحرية.