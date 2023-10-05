«بيطري الشرقية»: تحصين 254 رأس أغنام بالمجان في ديرب نجم

شاركت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية في قافلة طبية بيطرية توعوية مجانية بقرية جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم.

تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية (إدارة ديرب نجم البيطرية)، بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة في تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية جميزة بنى عمرو، بمركز ديرب نجم، بحضور مدير وأطباء إدارة ديرب نجم وكبار المربين، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، وتقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنّ القافلة البيطرية، قامت برش 576 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 254 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

عقد لقاءات إرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين

وأوضح أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس»، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.