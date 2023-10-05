أسعار البیض في الأسواق الیوم 5-10-2023

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 5-10-2023، استقرارا في الأسواق المحلية، ليسجل متوسط سعر كرتونة البيض للمستهلك 138.14 جنيه، مع استمرار جهود الدولة في تخفيف الأعباء على كاهل المواطن من خلال مبادرة خفض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.

وترصد السطور التالية أسعار البيض اليوم، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البيض اليوم

ويسجل متوسط سعر البيض الأبيض 137.6 جنيه، وجاء متوسط سعر الأبيض ليسجل 139 جنيها و21 قرشا، وفقا بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أما سعر البيض الأحمر في المزرعة فتراوح بين 125 و130 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وتتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس 5-10-2023 في الأسواق المصرية بين 132 و134 جنيها للمستهلك، وفقًا لبورصة البيض.

سعر كرتونة البيض الأحمر

فيما يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 125 -130 جنيها للمستهلك، وفقًا لأسعار بورصة البيض.

سعر كرتونة البيض البلدي

ويتراوح سعر البيض البلدي اليوم الخميس داخل المزرعة بين 134 إلى 132 جنيها.