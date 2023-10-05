قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية عام 73 ضيف برنامج «بصراحة» غدا

يحلّ الدكتور محمد فوزي، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية عام 1973، غدا الجمعة، ضيفا على برنامج «بصراحة» المُذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، حيث يكشف فوزي كواليس وحقائق عن هزيمة إسرائيل، وما قاله الأسرى الإسرائيليون بعد أسرهم.

ويكشف ضيف البرنامج المُذاع على قناة الحياة، سبب صدمة رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، وما كتبته أقلام الصحفيين الإسرائيليين، وشهادتهم عن ذلك اليوم.

كما تكشف الحلقة كواليس إذاعة بيان النصر، وعبور قواتنا المسلحة خط بارليف في السادس من أكتوبر 1973، إضافة إلى التعرف ولأول مرة على خلال الحلقة عن سبب عدمً وجود كيان أو شارع داخل إسرائيل، باسم يوم العفران، ولماذا لا ترغب إسرائيل في تخليده رغمً ادعاءات النصر، وكيف يواجه العدو مصر حاليا بحرب الشائعات وتزييف الحقائق والتاريخ؟.