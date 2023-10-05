تخفيضات كبيرة في معرض السلع الدائم بالدقهلية.. تصل لـ30%

تستعد مديرية التموين بالدقهلية لطرح السلع الغذائية من خلال معرض دائم بالمنصورة، بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

معرض سلع دائم للمواطنين

وكشف السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» عن استعداد المديرية لتجهيز معرض دائم للسلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية، مشددًا: «الهدف من المعرض هو عرض السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة والتخفيف عن المواطنين ومساندتهم».

وأوضح دايره أن المعرض يجري تنظيمه على أرض المنصورة في نهاية شارع بورسعيد أمام مساكن مشعل، مع توفير السلع بتخفيضات كبيرة لا تقل عن 30% من مختلف السلع.

وأشار إلى أنه يتم الحصول على التخفيضات من خلال عرض المنتج من الشركة إلى المستهلك بتخفيضات كبيرة، تصل إلى أسعار مخفضة بهدف مساعدة ومساندة المواطنين.

وأضاف أنه يتم طرح العديد من السلع، ومن ضمنها السكر، بأسعار مخفضة بهدف التخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار، لمساندة المواطنين والوقوف بجانبهم.