معلومات عن منطقة سيدي حنيش بمطروح.. ضربتها السيول اليوم

تعرضت منطقة سيدي حنيش الصحراوية شرق مدينة مرسى مطروح، والواقعة في الكيلو 50 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، نتج عنها تجمعات للمياه في الوديان والجناين داخل القرية التي كانت تنتظر الأمطار من الموسم الماضي.

ماذا تعرف عن سيدي حنيش في مطروح؟

وتعد سيدي حنيش إحدى الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، وقال الحاج أحمد هاشم من عواقل قبيلة القناشات في سيدي حنيش في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تنتشر بها جناين التين والزيتون واللوز ويعيش أهلها على الزراعة ورعي أغنام البرقي التي تشتهر بها مطروح، بالإضافة إلى وجود بعض القرى السياحية والفنادق التي تقع على ساحل البحر مباشرة، بينما تنتشر النجوع والوديان قبلي سيدي حنيش وينتشر بها الزراعات المختلفة الصحراوية المعروفة في مطروح.

سيدي حنيش تنتظر مياه الأمطار

وأكد عمران أمبيوه عمدة قبيلة القناشات، أن سيدي حنيش والعديد من القرى المحيطة بها تنظر مياه الأمطار من العام للعام، وذلك لتخزين مياه الشرب داخل الخزانات العملاقة الآبار الرومانية وآبار النشو، والتي يعيش عليها الأهالي في حنيش والقرى والنجوع المنتشره حولها ويعتمدون عليها في مياه الشرب وفي طهي الأطعمة، وفي سقي المواشي وفي الزراعة.