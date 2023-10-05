هل تصل أمطار مطروح إلى القاهرة وباقي المحافظات اليوم؟ (فيديو)

أمطار متفاوتة الشدة شهدتها محافظة مطروح اليوم، امتدت إلى مدينة العلمين والإسكندرية، تسببت بها السحب المنخفضة والمتوسطة، جعلت الكثير من المواطنين يتخوفون من وصول الأمطار إلى باقي محافظات مصر، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار تمتد إلى المناطق الشمالية حتى الإسكندرية على فترات متقطعة من اليوم.

هل تصل أمطار مطار مطروح إلى القاهرة والمحافظات الأخرى؟

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار متفاوتة الشدة التي شهدتها مطروح خلال الساعات الماضية، يُتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة بسبب ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، والتي تؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تمتد الأمطار إلى السواحل الشمالية الغربية ككل، ما يتيح الفرصة إلى وصول أمطار مطروح إلى مدن العلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، تكون متفاوتة الشدة يصاحبها ظواهر البرق والرعد وتحديدا في مدن الشمال.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة كما يلي.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.